IOTTI (Teramo): “Rialziamo la testa, pensiamo subito al Catania”

Il difensore del Teramo Luca Iotti commenta con amarezza il ko di Catanzaro – primo di questo campionato per i biancorossi – ed è voglioso di riscatto contro il Catania:

“C’è amarezza nello spogliatoio, ma ormai la partita è andata. Rialziamo la testa, domenica c’è già una nuova partita da disputare e questo è il bello del calcio. Abbiamo affrontato una grande squadra che ha disputato una grandissima gara. Noi giochiamo sempre per vincere ma ci sono anche gli avversari in campo. Sappiamo come lavoriamo durante la settimana e conosciamo i nostri valori. Pensiamo subito alla gara di domenica cercando di dimostrare di che pasta siamo fatti, come in ogni partita del resto. Non dobbiamo avere la pressione di vincere a tutti i costi, chiaramente si lavora in settimana per cercare di ottenere il meglio contro qualsiasi avversario. Le difficoltà ci saranno sempre lungo il percorso, è il calcio. Testa alta e andiamo avanti”.

