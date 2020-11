DA ‘LA SICILIA’ – Le Mura: “Catania e Palermo, l’importante è esserci. Il derby è sempre un derby, anche a porte chiuse”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Un derby per me emozionante ma vinca il migliore”. Virgolettato di Nico Le Mura, Amministratore Unico del Calcio Catania, in vista del confronto di lunedì sera col Palermo allo stadio “Renzo Barbera”.

“Dispiace solo che mancherà il pubblico – prosegue – ma un derby resta sempre un derby, anche a porte chiuse. Entrambe le società hanno vissuto periodi difficili ma l’importante è esserci ancora”.

“Ho sempre lavorato in silenzio per rilanciare questa società senza clamori. Tacopina? Abbiamo aperto subito le porte, nel frattempo conituniamo a lavorare e compiere sacrifici di ogni genere. Siamo partiti bene, poi ci siamo ritrovati di fronte le big del girone, ma a Bari meritavamo qualcosa di più. Adesso c’è stato lo stop forzato ma ci permette di tirare il fiato e di riordinare le idee, recuperando anche elementi chiave per la squadra”.

