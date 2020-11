DA ‘LA SICILIA’ – Le Mura: “Zero discorsi, tanto lavoro. Onoreremo anche le scadenze di fine anno”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Scadenze importanti entro la fine dell’anno? Nessun problema. La Sigi, come fatto finora, onorerà tutti gli impegni. Garantisce Nico Le Mura, Amministratore Unico del Calcio Catania, fiducioso anche sul fatto che la squadra saprà rialzare la testa dopo il deludente 1-1 nel derby e che ieri si è espresso in termini ampiamenti soddisfacenti sul risultato ottenuto in relazione al manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”:

“Ci rifaremo presto, sono sicuro che da questo pareggio in rimonta, la squadra trarrà le forze per fare meglio. Problemi legati alle scadenze? Assolutamente no. Tutti i soci siamo stati d’accordo nel mettere da parte le somme necessaria per evitare problemi di penalizzazioni, onorando le scadenze. Saranno saldate anche quelle di novembre e fine anno. Stipendi, rateizzazioni fiscali, manutenzione di Torre del Grifo, contenziosi con altre società, parcelle di pagamenti arretrati di alberghi. Senza incassare un euro da biglietti ed abbonamenti. Zero discorsi, tanto lavoro. Spero venga apprezzato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***