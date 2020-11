CATANIA: dalle critiche post-derby alla trasferta di Teramo, ritrovare la ferocia d’inizio stagione

La mancata vittoria del Catania nel derby ha scatenato una serie di polemiche in casa rossazzurra. Il Palermo, senza potere usufruire di alcun cambio in panchina, ha lottato fino all’ultimo secondo del match fronteggiando l’emergenza con cuore, energia e dedizione collettiva al superamento delle difficoltà. I rosanero hanno incarnato perfettamente lo spirito combattivo tipico del derby, diversamente dal Catania che, nel primo tempo, ha sbagliato approccio per poi evidenziare qualche segnale di risveglio nella ripresa. Non è un caso se la dirigenza stessa abbia criticato l’atteggiamento al “Barbera”. Da Vincenzo Guerini a Maurizio Pellegrino, passando per il Mister Giuseppe Raffaele, tutti concordi nell’esprimere giudizi negativi, in special mondo sulla prestazione offerta nei primi 45′.

Il derby però è acqua passata. Bisogna guardare avanti, non dimenticare quanto di buono fatto finora (11 punti sul campo con due partite da recuperare) e concentrare le proprie attenzioni sulla lontana trasferta di Teramo. Sarà un match insidioso contro un avversario di qualità che occupa meritatamente i quartieri alti della classifica, ma reduce dalla prima sconfitta in campionato. Vedremo come i biancorossi l’avranno assorbita. Quel che conta, in ogni caso, è riscontrare la capacità di reazione del Catania alle critiche. Critiche che possono, anzi devono fare scattare nel gruppo voglia di rivalsa e di dimostrare che la prova incolore di Palermo sia stata solo un incidente di percorso. Ritrovando quella rabbia, quella ferocia che avevano caratterizzato le battute iniziali del campionato e permesso al Catania d’inanellare risultati importanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***