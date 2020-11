L’ESULTANZA DELLA TURRIS: “La nostra imbattibilità esterna si allunga a 567 giorni!”

Entusiasmo in casa corallina per lo 0-0 di Catania, risultato che conferma il lungo periodo positivo della Turris lontano dalle mura amiche. La stessa società campana, sui social, celebra il pareggio sottolineando che “l’imbattibilità esterna in campionato si allunga a 567 giorni!”. L’ultimo ko dei corallini in gare di campionato ufficialmente disputate fuori casa risale, infatti, al 4 maggio 2019. Allora la Turris militava nel torneo di Serie D 2018/19 e fu sconfitta dal Portici per 2-1. Al momento la formazione allenata da Franco Fabiano è l’unica, nel girone C, a non avere riportato sconfitte in trasferta insieme a Ternana, Avellino e Monopoli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***