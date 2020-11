La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per la gara Teramo-Catania, valida per l’11/a giornata del girone C di Serie C, la variazione di orario. Fischio d’inizio alle ore 14.00 di domenica 15 novembre allo stadio “Gaetano Bonolis”. Originariamente era stato fissato per le 15.00.

