MERCATO: Arena e Noce, attese novità in ottica gennaio

Il Catania ha cercato una nuova sistemazione per Mario Noce e Alessandro Arena, con l’idea di cederli a titolo temporaneo. C’era una trattativa ben avviata con il Bisceglie fresco di riammissione in Serie C, poi però l’operazione è sfumata venendo a mancare l’intesa economica tra le parti. Adesso entrambi i giovani rossazzurri sono “fuori lista”, aspettando l’occasione giusta alla riapertura del calciomercato. L’obiettivo resta quello di collocarli in prestito, ma non si esclude – almeno per uno dei due – la possibilità di giungere alla risoluzione del contratto. Noce è attualmente legato al Catania fino a giugno 2021, mentre Arena ha sottoscritto qualche mese fa un accordo con scadenza al 2023.

