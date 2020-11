MERCATO: Martinez, possibilità di prolungare il contratto in scadenza

Giocatori importanti come Tommaso Silvestri e Giovanni Pinto hanno prolungato il vincolo contrattuale fino a giugno 2023, ma ci sono ancora tanti contratti in scadenza. Ad esempio Kevin Biondi, da tempo adocchiato da società di categorie superiori, ma anche Miguel Martinez. L’estremo difensore spagnolo già lo scorso anno aveva attirato l’interesse di club di Lega Pro di prima fascia. Adesso difende con regolarità i pali del Catania, le prestazioni offerte sono in costante crescita e qualche società cadetta segue con attenzione l’evolversi dei suoi progressi. Vedi Virtus Entella e Cremonese. Da valutare anche nel caso di Martinez la possibilità di un rinnovo del contratto, onde evitare di perderlo a parametro zero nei mesi successivi.

