PACI (all. Teramo): “La mia squadra è forte, crescerà ancora. Adesso il 100% contro il Catania”

L’allenatore del Teramo Massimo Paci, avversario del Catania domenica pomeriggio, analizza la prima sconfitta riportata in campionato contro il Catanzaro:

“Vedremo come abbiamo assorbito questa sconfitta. Non sempre riusciamo ad essere lucidi e maturi nelle fase di possesso e non possesso quando affrontiamo certe partite. In casa e su altri campi è più semplice farlo. A Catanzaro siamo stati un pò timorosi nella circolazione della palla. Continuiamo sulle nostre idee di gioco senza cambiare pensiero ma consapevoli che c’è da migliorare nel nostro percorso di crescita. E’ la mentalità che fa la differenza, poi possiamo anche non giocare bene ma la partita la dobbiamo portare a casa. Il carattere i giocatori ce l’hanno, va dimostrato in tutte le gare. Sono sicuro che dal punto di vista emotivo cresceremo, ne sono sicuro perchè conosco il potenziale della mia squadra. Sotto il profilo tecnico i miei giocatori sono forti e non li cambierei con nessuno, dobbiamo soltanto migliorare in termini di maturità. Adesso pensiamo a tornare in campo e dare il 100% per affrontare la prossima partita col Catania”.

