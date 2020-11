PALERMO – CATANIA: precedenti, quattro affermazioni rossazzurre al “Barbera”

24 novembre 2012 l’ultima sfida giocata a Palermo (3-1)

Sono 42 gli incroci (9 in Serie A, 17 in Serie B, 7 in Serie C, 5 in Coppa Italia e 4 in Coppa Italia Serie C) in gara ufficiale tra Palermo e Catania disputati presso l’impianto palermitano di viale del Fante per un bilancio di 19 affermazioni rosanero, altrettanti pareggi e 4 successi a tinte rossazzurre.

La prima sfida assoluta presso la sponda occidentale dell’Isola risale all’epoca fascista. L’1 novembre 1936 andò in scena l’incontro tra l’Associazione Calcio Palermo e l’Associazione Fascista Calcio Catania. Sul campo di gioco dello stadio “del Littorio” le due squadre si divisero equamente la posta in palio in una gara valevole per il campionato di Serie B (risultato finale 1-1).

Le quattro vittorie del Catania sono datate 7 maggio 1967 (0-1, rete di Mario Fara al 12′), 23 maggio 1982 (0-2 su delibera del Giudice Sportivo), 21 febbraio 1993 (0-2, reti di Loriano Cipriani al 20′ e Gianfranco Palmisano al 68′) e 1 marzo 2009 (0-4, reti di Pablo Ledesma al 12′, Takayuki Morimoto al 37′, Giuseppe Mascara al 44′ e Michele Paolucci al 65′).

L’ultimo derby disputato a Palermo risale al 24 novembre 2012: finì 3-1 in favore dei rosanero allenati da Gian Piero Gasperini in virtù delle reti di Fabrizio Miccoli e Josip Ilicic (doppietta), di Francesco Lodi su calcio di punizione il gol della bandiera per gli etnei.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Palermo: 19

Pareggi: 19

Vittorie Catania: 4

Gol Palermo: 66

Gol Catania: 36

Differenza reti: -30

Serie B 1936-37 Palermo 1-1 AFC Catania

Coppa Italia 1937-38 Palermo 4-1 AFC Catania

Serie B 1939-40 Palermo 1-0 AFC Catania

Serie C 1941-42 Juventina Palermo 1-1 AFC Catania

Serie B 1955-56 Palermo 3-3 Catania

Serie B 1957-58 Palermo 1-1 Catania

Serie B 1958-59 Palermo 1-0 Catania

Coppa Italia 1959-60 Palermo 2-0 Catania (a tavolino)

Serie A 1961-62 Palermo 0-0 Catania

Serie A 1962-63 Palermo 1-1 Catania

Coppa Italia 1964-65 Palermo 1-0 Catania

Serie B 1966-67 Palermo 0-1 Catania

Serie B 1967-68 Palermo 0-0 Catania

Coppa Italia 1969-70 Palermo 4-1 Catania

Serie B 1971-72 Palermo 1-0 Catania

Serie B 1973-74 Palermo 1-1 Catania

Serie B 1975-76 Palermo 1-1 Catania

Serie B 1976-77 Palermo 0-0 Catania

Serie B 1980-81 Palermo 2-0 Catania

Coppa Italia 1981-82 Palermo 1-0 Catania

Serie B 1981-82 Palermo 0-2 Catania (a tavolino)

Serie B 1982-83 Palermo 0-0 Catania

Serie B 1985-86 Palermo 0-0 Catania

Serie C1 1988-89 Palermo 0-0 Catania

Serie C1 1989-90 Palermo 1-0 Catania (giocata a Erice)

Coppa Italia Serie C 1989-90 Palermo 3-1 Catania (giocata a Erice)

Coppa Italia Serie C 1990-91 Palermo 2-0 Catania

Serie C1 1990-91 Palermo 3-0 Catania

Serie C1 1992-93 Palermo 0-2 Catania

Coppa Italia Serie C 1999-00 Palermo 2-2 Catania

Serie C1 1999-00 Palermo 1-1 Catania

Serie C1 2000-01 Palermo 5-1 Catania

Coppa Italia Serie C 2000-01 Palermo 1-1 Catania

Serie B 2002-03 Palermo 3-3 Catania

Serie B 2003-04 Palermo 5-0 Catania

Serie A 2006-07 Palermo 5-3 Catania

Serie A 2007-08 Palermo 1-0 Catania

Serie A 2008-09 Palermo 0-4 Catania

Serie A 2009-10 Palermo 1-1 Catania

Serie A 2010-11 Palermo 3-1 Catania

Serie A 2011-12 Palermo 1-1 Catania

Serie A 2012-13 Palermo 3-1 Catania

