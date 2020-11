DA ‘LA SICILIA’ – Pantanelli: “Martinez è il futuro del Catania. Ad Avellino senza timori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il preparatore dei portieri Armando Pantanelli, che domenica affronterà l’Avellino da ex, in un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia parla anche dei progressi di Martinez e della partita in programma in Irpinia:

“Progressi da numero uno – dice – è il futuro del Catania. Sempre concentrato, ha voglia di arrivare. Parliamo di un buon portiere che ha grandi margini di miglioramento. Pure Confente, Santurro e Della Valle hanno qualità. Avellino? Duello incerto, loro stanno disputando un ottimo campionato con un tecnico preparato, si giocherà in uno stadio importante ma non abbiamo timori. Sono un ex, ma quella etnea è un pò la mia città. Il Catania come sta oggi? Non partivamo con i favori del pronostico, dobbiamo disputare una buona stagione nonostante le difficoltà”.

