PRIMICILE (D.G. Turris): “Giocato alla pari col Catania”

Intervenuto a Lo Sport in Campania, trasmissione in onda su ‘Televomero’, il Direttore Generale della Turris Rosario Primicile ha commentato lo 0-0 di Catania. Ecco quanto evidenziato da tuttoturris.com:

“La squadra sta facendo un campionato che inizialmente nessuno si aspettava. Misurarsi alla pari con una compagine blasonata del calibro del Catania è un altro segnale importante e ci fa molto onore. Sono orgoglioso anche dei miei collaboratori e dei ragazzi che indossano questa maglia, onorandola in tutto per tutto. Quando hai una società che ti fa lavorare con tranquillità, non puoi che fare bene ed i risultati si vedono. Piano piano ci stiamo facendo valere, a dispetto di chi andava sostenendo che eravamo inesperti per fare un certo tipo di calcio”.

