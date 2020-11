ROSAIA: “Teramo, Mungo andava espulso. Carichi in vista della Vibonese, supereremo questo momento”

Il centrocampista del Catania Giacomo Rosaia, nel corso della trasmissione sportiva ‘Corner’, su Telecolor, torna sulla sconfitta di Teramo ed è fiducioso per il futuro rossazzurro:

“Regaliamo un tempo agli avversari? Ci stiamo lavorando, non possiamo concedere minuti preziosi durante la gara che possono essere letali precludendo una prestazione importante. Il momento è negativo, ci gira tutto contro ma dobbiamo reagire a testa alta cercando di non ripetere gli errori. Entriamo in campo sempre con qualche minuto di ritardo. Facciamo autocritica, consapevoli della necessità di venire fuori dal 1′. Qualche batosta può avere inciso mentalmente ma lo spirito, la coesione del gruppo e la disponibilità nei confronti del mister di cercare di proporre quello che lui richiede non è mai mancata”.

“Il gol di Ilari? Lo abbiamo preso a freddo, dopo tanti buoni propositi alla vigilia ti spiazza un episodio del genere. Sappiamo che si tratta di un giocatore importante, a parte quest’azione non gli è stato concesso più di tanto. E’ stato sbagliato l’approccio, non possiamo regalare occasioni e gol agli avversari. Dobbiamo lavorare. Calci piazzati? Siamo partiti bene, sapendo di potere sfruttare delle doti importanti. Nelle ultime domeniche abbiamo prodotto occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. C’è da dire che abbiamo trovato sulla nostra strada squadre forti fisicamente e, quindi, diventa più complicato fare gol sui piazzati. L’arbitraggio di Teramo? Intervento di Mungo abbastanza al limite, il secondo giallo sarebbe stato giusto perchè è arrivato in ritardo e pesantemente sul ginocchio destro di Claiton che ha riportato una contusione. Purtroppo non è stato espulso. Se manca un rigore? Io ero lontano dall’azione, ma Piacentini sembrava avesse toccato con la mano“.

“Catania è una piazza di grandi ambizioni, con una tifosera e un seguito importanti, una piazza non semplice in cui giocare. Motivo in più per dimostrare il nostro valore. C’è tanta negatività ed è comprensibile perchè la piazza si aspetta tanto da noi, dobbiamo fare di più per riportare l’entusiasmo d’inizio stagione. Sono molto ottimista, sicuro che ne verremo fuori alla grande. Siamo una rosa competitiva, composta da tanti giocatori importanti. Spesso il Mister effettua cambi in formazione perchè giocando ogni tre giorni il dispendio energetico è elevato. Inoltre vari calciatori provengono da un lungo periodo d’inattività”.

“La mancanza di Tonucci? Ha carisma, nella squadra ha un peso specifico notevole ma al tempo stesso io credo che abbiamo gente di grande esperienza all’interno del gruppo. Tonucci è una perdita che si fa sentire ma non cerchiamo alibi. Gli attaccanti faticano a metterla dentro? Non è giusto puntare il dito contro gli attaccanti, tutti dobbiamo fare il possibile per metterli nelle condizioni di andare a segno. Vibonese? Siamo carichi, questa settimana abbiamo due gare importanti in casa. Siamo tutti sul pezzo, vogliamo uscire da questa situazione non facile. Il gruppo è sano e coeso, crediamo fortemente nelle indicazioni del Mister, supereremo questo momento”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***