SERIE C: risultati partite ore 15:00. Vincono Bari, Palermo e Foggia

Sabato la Ternana ha vinto in rimonta contro la Vibonese. Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, fischio d’inizio di altre quattro partite valide per la 13/a giornata del girone C di Serie C.

Questi i risultati maturati:

Bari 1 – 0 Catanzaro (57′ Antenucci)

Palermo 3 – 0 Monopoli (21′ Almici, 24′ Marconi, 76′ Saraniti)

Virtus Francavilla 1 – 1 Teramo (3′ Castorani, 38′ Costa Ferreira)

Viterbese 0 – 1 Foggia (65′ Rocca)

