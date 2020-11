Il Catania ha svolto oggi l’ultimo allenamento settimanale a Torre del Grifo, prima della partenza in vista della sfida al Teramo in programma domenica alle 14.00. Dopo il riscaldamento, il gruppo si è dedicato ad approfondimenti tattici in contrapposizione, seguiti da esercitazioni in fase di possesso palla e sessioni di lavoro per reparti. In chiusura, cross e tiri in porta. Sabato pomeriggio, rifinitura in trasferta.

