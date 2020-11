TORRE DEL GRIFO: palestra, tattica e partitella nel pomeriggio

Penultimo allenamento pomeridiano settimanale, a Torre del Grifo, per il Catania in vista della trasferta di Avellino: dopo una sessione di prevenzione e mobilità articolare in palestra, i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tattiche e disputato una partitella a ranghi misti (40 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 20′). Nessuna novità dall’infermeria, ad eccezione della già nota disponibilità di Rosaia dopo che gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni per il centrocampista ex Cesena.

