TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi. Da Tonucci a Piccolo, il punto sull’infermeria

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Turris. Programmi di lavoro differenziati per due gruppi: defaticamento e rigenerazione per i calciatori in campo ieri sera al “Massimino”; sessione aerobica ed esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. A riposo Vicente, che dovendo sottoporsi a terapie per i postumi di un infortunio al ginocchio non sarà arruolabile prima di gennaio. Tre rossazzurri indisponibili a causa di lesioni muscolari di primo grado riportate nelle ultime settimane: Denis Tonucci ed Eros Pellegrini torneranno a disposizione nella seconda metà del mese di dicembre; i tempi di recupero di Antonio Piccolo saranno definiti dopo i test in programma nel corso della prossima settimana. Contrattura per Alessandro Gatto: l’attaccante si sottoporrà nelle prossime ore ad esami strumentali.

