Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: dopo l’attivazione tecnica, mister Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche specifiche in vista della sfida al Palermo. In gruppo anche Reginaldo, nuovamente a disposizione. Lavoro differenziato invece per Sarao, Tonucci, Zanchi e Piccolo.

