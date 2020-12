VERSO CATANIA – BISCEGLIE: gara da ex per il rossazzurro Gatto

Vedremo se sarà della partita o non figurerà ancora una volta tra i convocati. In ogni caso il rossazzurro Alessandro Gatto vivrà da ex la gara Catania-Bisceglie, in programma mercoledì pomeriggio e valida per il recupero della 10/a giornata del girone C di Serie C.

Il Bisceglie perfezionò il suo ingaggio a luglio 2019, dopo l’esperienza vissuta tra le file dell’Arzachena. Una sola stagione per lui indossando la casacca nerazzurra stellata condita da 32 presenze, di cui 3 in Coppa Italia Serie C e 2 in occasione dei Play Out, non evitando sul campo la retrocessione della squadra, poi riammessa in terza serie. Gatto, tarantino di nascita, mise a segno 7 gol con la maglia del Bisceglie, 6 dei quali in campionato.

Appartiene alla rosa del Catania da settembre, non essendo ancora riuscito a dimostrare appieno le potenzialità di cui dispone.

