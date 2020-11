VERSO CATANIA – TURRIS: Biondi e Piovanello ritrovano i corallini

Nessun giocatore attualmente a disposizione del Catania ha mai incrociato la Turris da avversario, ad eccezione di Kevin Biondi ed Enrico Piovanello. Biondi ha affrontato i corallini due volte vestendo la maglia dell’ACR Messina nella stagione 2018/2019, campionato di Serie D. Ricordo in agrodolce. La gara d’andata si concluse 2-1 in favore della Turris a Torre del Greco. Il match di ritorno, sempre con l’attuale tecnico biancorosso seduto sulla panchina corallina, finì invece 5-2 per la squadra peloritana.

Due sfide anche per Piovanello, da calciatore del Bari e sempre nel torneo di Serie D 2018/19. Fu un’annata da incorniciare per i galletti, ma proprio al cospetto della Turris le cose non andarono per il verso giusto. Al “San Nicola”, infatti, la formazione campana riuscì a strappare un prezioso punto (0-0) mentre, a Torre del Greco, un clamoroso 1-0 permise ai corallini di fare bottino pieno.

