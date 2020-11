SERIE C – Laaribi (Vibonese): “Ci può stare soffrire a Catania. Raffaele, gesto antisportivo”

E’ ancora forte la delusione, in casa Vibonese, per la sconfitta riportata a Catania. Il centrocampista Mohamed Laaribi ne parla in questi termini, ai microfoni di tuttoc.com, soffermandosi anche sul gesto di Mister Raffaele:

“Qualcosa abbiamo sbagliato, anche se soffrire un po’ contro una squadra come il Catania può starci. Noi scendiamo in campo per dire la nostra, alle volte riesce e alle volte no, l’importante è dare sempre il massimo. L’espulsione di Raffaele? Per come intendo lo sport e la vita, certi gesti non andrebbero fatti. Per vincere bisogna fare tutto, sono d’accordo, ma questo è antisportivo. Né conosco né giudico Raffaele, avrà perso la lucidità per un attimo e capito solamente dopo di aver sbagliato”.

