VERSO TERAMO – CATANIA: a Pescara l’ultima vittoria rossazzurra in Abruzzo

Se a Teramo, finora, il Catania non è mai riuscito ad incamerare i tre punti al cospetto della formazione biancorossa, tenendo conto dei precedenti esterni in generale con squadre abruzzesi, gli etnei non festeggiano la vittoria in Abruzzo dal lontano 10 dicembre 2005. I rossazzurri piegarono la resistenza del Pescara all'”Adriatico-Giovanni Cornacchia” con il risultato di 1-0. Decise l’incontro una gran botta al 37′ di Gionatha Spinesi, il quale consegnò al Catania di Pasquale Marino il quarto successo di fila nel campionato di Serie B.

Cambiano avversario e stadio, affrontando domenica il Teramo al “Gaetano Bonolis”. Mister Giuseppe Raffaele ha parlato di “gran voglia di tornare alla vittoria”. Vedremo se i rossazzurri riusciranno a ripetere l’impresa di quindici anni fa.

