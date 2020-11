RAFFAELE: “Grande voglia di tornare alla vittoria, ma servirà una prova maiuscola a Teramo. Diversi giocatori assenti”

Mister Giuseppe Raffaele ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partenza per Teramo, mantenendo viva la speranza che il Catania faccia risultato domenica allo stadio “Bonolis”:

“Sono stati quattro giorni di lavoro fatti bene, mettendo a fuoco la sfida al Teramo. Vogliamo ripartire dal punto di vista delle vittorie, abbiamo grande voglia di farlo. Adesso però la risposta dobbiamo averla sul campo di Teramo. Il calendario ci ha dato le trasferte di Francavilla, Bari, Palermo e Teramo inframmezzate dalla Ternana a Lentini. Una serie di partite veramente toste. Speravamo di fare qualche punto in più, però il Catania deve imparare ad andare oltre il risultato, migliorando l’espressione di gioco e dimostrando di essere squadra. Avremo quattro gare in casa su sei. Nelle prossime partite un bottino abbastanza soddisfacente può diventare molto soddisfacente. Dobbiamo crescere, pur nella consapevolezza che è un momento difficile per tutti. Giusto andare alla ricerca della prestazione, ma ci vogliono anche i punti. Abbiamo avuto tante problematiche in questo periodo, meglio non evidenziarle perchè costituiscono alibi. Settimana prossima affronteremo Vibonese e Turris in casa, anche quelle sono gare che possono darci slancio per la classifica”.

“Il Teramo è squadra con un centrocampo molto importante per la categoria. Ilari ha già segnato quattro gol, Bombagi è un altro elemento dal gol facile. Mungo e Costa Ferreira completano un centrocampo di assoluto valore per la categoria. E’ una squadra che si proietta in fase offensiva con parecchi uomini. Dovremo essere bravi ad affrontare gli abruzzesi con grande cattiveria agonistica, tirando fuori una prestazione maiuscola. Incide tanto il Covid ma noi dobbiamo pensare a giocare fino a quando la situazione è sostenibile, anche le persone che vanno a lavorare per portare a casa lo stipendio si espongono a rischi. Il Catania deve pensare soltanto ad offrire il massimo rendimento. Abbiamo delle situazioni in organico che purtroppo stanno frenando l’evoluzione della squadra, diversi giocatori fuori con cui si pensava di adottare un modulo diverso”.

“Tonucci e Piccolo sono sicuramente out per questa settimana. Gli esami strumentali daranno certezze sui tempi di recupero. Sarao speriamo di avercelo per la prossima settimana. Albertini ha avuto una distorsione su uno scontro di gioco, stiamo aspettando che si riassorba l’edema alla caviglia. Per Teramo potrebbe stringere i denti. Per quanto riguarda Santurro siamo ancora in attesa che rientri, Pellegrini è arrivato già con delle problematiche. Reginaldo è rientrato dopo 15 giorni di Covid, prossima settimana avremo altre due partite ravvicinate e dobbiamo gestire al meglio le risorse. Pecorino sta bene ed ha ricavato entusiasmo dal gol. Abbiamo a disposizione Piovanello, Emmausso. Vedremo quali soluzioni adottare”.

