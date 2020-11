WELBECK: ritorno al gol quindici mesi dopo

Autore di una prestazione di rilievo, il centrocampista italo-ghanese ha trovato la via del gol contro la Vibonese. Nana Welbeck ha avuto anche il merito di sbloccare il risultato, mantenendo la necessaria freddezza a tu per tu con Mengoni e sfruttando il tocco decisivo di Reginaldo. Una rete che premia il prezioso contributo offerto dal giocatore classe 1994, il quale non entrava nel tabellino dei marcatori dal roboante 3-6 inflitto ad agosto 2019 dal Catania all’Avellino. Quello di mercoledì sera è il secondo centro indossando la casacca rossazzurra per Welbeck.

