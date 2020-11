ZACCARDO: “Derby da preparare nei dettagli tecnici, senza pubblico si riduce il gap”

L’ex difensore del Palermo Cristian Zaccardo evidenzia alcuni aspetti in ottica derby, in un’intervista concessa alla testata ilovepalermocalcio.com:

“Derby col Catania per il Palermo? Spero sia la partita che possa sbloccare la squadra in meglio. Non è la prima che si gioca senza pubblico, quindi i giocatori si sono un po’ abitati. L’assenza vale per entrambe le squadre che hanno dei pro e dei contro. Se giochi in casa e hai i tifosi, naturalmente, sei avvantaggiato. Senza tifosi si riduce il gap. È una settimana particolare. Io ho disputato i primi quattro derby del ritorno in Serie A, che mancavano da tanti anni. Erano speciali, uno di questi, purtroppo, è stato brutto per l’episodio di Raciti. Ricordo che era una partita attesa. Durante la settimana i tifosi ti caricavano e ti facevano sentire il calore e l’importanza della partita. A livello mentale e psicologico si prepara da sola. Tutte le partite sono importanti, però a livello inconscio quando giochi il derby, o contro le più forti della categoria, l’attenzione sale e di conseguenza l’adrenalina. Dal punto di vista psicologico non devi prepararla, va preparata nei dettagli tecnici”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***