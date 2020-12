AVV. FERRAU’: “Tacopina, siamo in dirittura d’arrivo. Con la Cavese incidente di percorso”

Ospite telefonico di Futura Production, nel corso del programma ‘SoloChiacchiere’, l’avvocato Giovanni Ferraù torna sulla trattativa con Joe Tacopina con alcune considerazioni sulla partita pareggiata 1-1 contro la Cavese:

“Ci siamo incontrati con i soci Sigi. Una riunione ordinaria per programmare i prossimi incontri e le prossime scadenze. Nel fine settimana Tacopina approderà a Catania, era anche giusto fare il punto della situazione. Siamo molto sereni e tranquilli, situazione in dirittura d’arrivo. Ho capito che la permanenza dell’investitore a Catania sarà molto breve anche a causa dell’emergenza Covid. Non so se riusciremo a fare l’atto, ma immagino che definiremo tutte le questioni legate all’accordo. Anche se non ci dovesse essere il closing materiale, ci sarà sicuramente una definizione di tutti gli elementi dell’accordo. Dovremmo chiudere quanto prima. L’interesse della società è di chiudere tutti gli elementi essenziali del contratto entro l’inizio della prossima settimana. Poi i tempi di passaggio vero e proprio saranno ad inizio gennaio. L’importante è avere la certezza del passaggio e speriamo che arrivi in questi ultimi incontri. Chi farà il mercato? La Sigi si è già mossa con qualche innesto ma è chiaro che tutto quello che riguarderà investimenti importanti d’ora in avanti sarà fatto dal nuovo investitore. Qualunque impegno è giusto che venga concordato”.

“Abbiamo una grande squadra, formata da ragazzi che mettono anima e cuore in campo. Con la Cavese si è trattato di un incidente di percorso che era assolutamente possibile. Si sono verificati una serie di eventi che non devono per nulla abbattere il morale della squadra. Io sono sempre molto soddisfatto. Partita incommentabile perchè strana, difficile, fastidiosa. E’ capitato di tutto, dal problema del manto erboso alla circostanza chiara che eravamo a corto di organico, stanchi, poi abbiamo perso due uomini nel secondo tempo. Devo anche dire che è molto ingenerosa la classifica per la Cavese, io non ho visto una squadra terribile. Anzi, nonostante non fossero perfetti in alcuni passaggi mi è sembrata una formazione abbastanza veloce. ll punto va bene, ora pensiamo a Viterbo. Poi Potenza ed il Catanzaro”.

