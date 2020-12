CALAPAI: un gol atteso da due anni

Ritorno al gol per Luca Calapai. Realizzazione molto importante a Lentini contro il Bisceglie al minuto 42 del primo tempo. Con il risultato ancora in bilico, infatti, finalizzando una ripartenza magistralmente eseguita ha siglato il 2-0 consentendo al Catania di affrontare i secondi 45 minuti senza grossi patemi.

Rete che al laterale destro rossazzurro mancava per la precisione dal 27 dicembre 2018. In quella circostanza Andrea Sottil sedeva sulla panchina etnea e Calapai, nel contesto di un confronto valido per la 19/a giornata del girone C di Serie C, fulminò il portiere del Rieti con un gran gol nel finale che valse lo 0-1 allo stadio “Scopigno”.

