CALCIO CATANESE: poker dell’Acireale, successo di misura per il Biancavilla

Consueto sguardo rivolto alle squadre della provincia di Catania scese in campo nel turno recentemente disputato in Serie D.

Molto bene l’Acireale che vince la quarta gara di fila e rafforza la propria leadership in testa al campionato. Poker di gol sul campo della Cittanovese. Apre le marcature Buffa (26′), raddoppia Rizzo (39′) e Orlando (69′) cala il tris. I calabresi provano a riaprire la gara con il rigore trasformato da Dorato (75′), ma ancora una volta Orlando (77′) entra nel tabellino dei marcatori mettendo la parola fine all’incontro. Giuseppe Pagana, allenatore acese, legittimamente soddisfatto della prestazione offerta a Cittanova contro una formazione forte, sottolineando come l’Acireale stia bene atleticamente ed il gruppo sia compatto, lanciando un grande segnale e avendo ancora ampi margini di miglioramento.

Il Paternò, invece, non è sceso in campo perchè è stata rinviata a data da destinarsi la partita contro il Troina, a causa di alcune positività al Covid-19. Il lavoro, tuttavia, continua in funzione del prossimo impegno con il Sant’Agata, ultimo dell’anno. Mister Gaetano Catalano punta forte sul livello di concentrazione di un Paternò che lavora bene durante la settimana e cresce in termini di collettivo. Nel frattempo la società comincia a valutare la possibilità di effettuare qualche innesto in sede di mercato.

Il Biancavilla, infine, archivia la precedente sconfitta ripartendo con la conquista dei tre punti al cospetto del Rotonda. Successo casalingo con il risultato di 1-0, decisiva la rete lampo di Luciano Rabbeni. Felice il tecnico biancavillese Orazio Pidatella per avere conseguito tre punti fondamentali e l’atteggiamento evidenziato dalla propria squadra, che ha concesso poco ad un avversario non semplice da affrontare.

SERIE D – CLASSIFICA GIRONE I

Acireale 19 Pol. Santa Maria 15 Licata 15 Acr Messina 15 San Luca 14 FC Messina 14 Biancavilla 14 Cittanova 13 Dattilo 10 Paternò 10 Gelbison 10 Castrovillari 9 Sant’Agata 9 Rotonda 8 Roccella 6 Troina 4 Marina di Ragusa 4 Rende 2

