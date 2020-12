VERSO CATANIA – CATANZARO: Tonucci rientra dalla squalifica, da valutare gli infortunati

Mercoledì pomeriggio, ultima fatica sportiva del Catania per l’anno solare 2020. Avversario, molto probabilmente al “Massimino”, il Catanzaro in uno scontro diretto che si preannuncia di grande interesse. Per l’occasione rientra dalla squalifica il difensore Denis Tonucci, espulso a Lentini nella gara pareggiata con la Cavese. Dovrebbe prendere il posto di Mario Noce, autore di una buona prestazione a Potenza. Per il resto vanno valutate le condizioni di Pecorino, Emmausso, Claiton, Maldonado e Rosaia, uscito malconcio dal rettangolo verde. Pellegrini e Reginaldo si sono rivisti in campo domenica, nel corso del secondo tempo.

