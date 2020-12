CALCIO SICILIANO – Kanoutè (Palermo): “Il Catania mi porta fortuna. Puntiamo a vincere partita dopo partita”

L’attaccante del Palermo Mamadou Kanoutè torna sul derby pareggiato contro il Catania allo stadio “Renzo Barbera”, ai microfoni di gianlucadimarzio.com:

“Si vede che il Catania mi porta fortuna – scherza Kanoute che in carriera ha segnato tre gol agli etnei – È stato un gol bellissimo in una partita sentita. Siamo una grande squadra e il Covid ci ha fortificati. A prescindere da quello che abbiamo vissuto, però, siamo una squadra che si tirerà fuori da questa situazione. L’obiettivo è di vincere partita dopo partita. Per ora non dobbiamo guardare la classifica, la vedremo più avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***