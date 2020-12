CALCIO SICILIANO – Mirri (Pres. Palermo): “Catania, Torre del Grifo solida base immobiliare con talenti figli della costruzione del centro sportivo”

Il Palermo si aggiudica il bando per la gestione dell’impianto sportivo comunale di Torretta, dove sorgerà un centro sportivo con sei campi da calcio, palestra e foresteria.

L’importanza che racchiude la realizzazione del centro sportivo viene sottolineata dal Presidente Dario Mirri, che menziona anche il Catania con riferimento a Torre del Grifo Village:

“Ho già detto che i nostri cugini del Catania continuano a resistere eroicamente perchè hanno una solida base immobiliare che è il centro sportivo. Il Palermo non l’ha mai avuta. Non so se il centro sportivo potesse salvre il titolo sportivo dei rosanero, ma so che presidenti, giocatori e tecnici vanno e vengono ed il centro diventa il fondamento principale per la vita del Palermo”.

“La valenza di un centro sportivo – prosegue – è anche permettere la crescita dei più giovani, dei talenti, nel medio-lungo periodo. E’ stata una mancanza storica per il club. E’ incredibile come in Serie A non ci siano giocatori siciliani, non credo per mancata competenza ma probabilmente anche per la mancanza di un luogo di formazione. Io vedo il Catania ed ha un centravanti catanese costruito in casa che gioca ed ha già fatto gol in C, più altri due-tre ragazzi bravi provenienti dal settore giovanile e figli della costruzione di un centro sportivo. Si costruiscono talenti che ti possono fare realizzare una plusvalenza vera, recuperando l’investimento che vai ad affrontare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***