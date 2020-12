EX ROSSAZZURRI IN GOL: Curcio e Angiulli festeggiano tre punti d’oro

In occasione del precedente turno di campionato tra i professionisti, due ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa.

Nel girone C di Serie C è stato il caso di Alessio Curcio. Il trequartista si conferma acquisto azzecatissimo per il Foggia. I satanelli hanno allestito la squadra in poco tempo, eppure stanno disputando un campionato eccellente. Curcio si è inserito molto bene nel contesto rossonero, andando a segno anche nell’1-4 inflitto alla Paganese. Nono gol in campionato per l’ex rossazzurro. Per quanto concerne la Sambenedettese, nel raggruppamento B, il centrocampista Federico Angiulli ha avuto il merito di siglare il gol-vittoria contro la Virtus Verona: terza realizzazione di Angiulli in questa stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***