CATANIA – TACOPINA: ci siamo, settimana chiave

Mentre la squadra è subito proiettata verso l’ultimo impegno dell’anno solare contro il Catanzaro al “Massimino”, va avanti la trattativa – avviata verso la conclusione – per il passaggio di consegne del 100% delle quote al gruppo imprenditoriale guidato da Joe Tacopina. Il Catania sta per diventare ‘americano’. Previsto nelle prossime ore un incontro tra i legali rappresentanti di Sigi e Tacopina che dovrebbe rappresentare un tassello determinante, se non decisivo, ai fini della firma del contratto preliminare d’acquisto che avverrebbe in settimana (forse giovedì). Il closing verrebbe formalizzato a gennaio. Joe Tacopina sarà il Presidente della società rossazzurra e avrà come soci Sean Largotta, John Pavia, Chip Sloane, Kewin Van, Joe Cuttone e Gaetano Nicolosi. Successivamente, una parte delle quote potrà essere ceduta a quei soci Sigi che intendano rimanere per dare il loro sostegno al progetto.

