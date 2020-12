DILEMMA PORTIERE: Martinez rientra dall’isolamento, adesso chi difenderà i pali?

L’annuncio della negatività al Covid-19 di Miguel Angel Martinez ha riaperto il dilemma riguardante il portiere che verrà schierato sin dal primo minuto. Un gran lavoro attende quindi lo staff guidato da Giuseppe Raffaele, che domenica prossima a Viterbo tornerà a sedersi in panchina dopo la squalifica, e in particolar modo il preparatore dei portieri, Armando Pantanelli.

Nel calcio contemporaneo, specialmente dalle squadre della medio-bassa Serie A in giù, sembra ormai essere diventata una regola quella di avere almeno due portieri che si contendono il posto da titolare. In casa Catania l’infortunio di Antonio Santurro dopo la prima di campionato contro la Paganese ha portato alla promozione di Martinez nel ruolo di titolare e all’innesto di Alessandro Confente, giunto in prestito dal Chievo. Nelle gare successive il 25enne estremo difensore spagnolo ha difeso la porta rossazzurra con l’ex Chievo pronto a subentrare dalla panchina.

La positività al virus di Martinez è coincisa con il rientro dall‘infortunio di Santurro, che si è accomodato in panchina nel ruolo di riserva di Confente. Quest’ultimo in tre partite ha subito solo due gol, quello di Maniero ad Avellino e di Russotto nel match di ieri. Analizzando lo sviluppo delle azioni, non poteva fare chissà cosa per evitarli.

Martinez, stabilmente in campo dalla trasferta di Monopoli fino al pareggio casalingo contro la Turris, è stato bucato per 10 volte. In alcune di queste occasioni ha mostrato qualche incertezza solo nei primi due gol in Catania–Ternana e nella rete di Kanoute nel derby. Entrambi gli estremi difensori hanno dimostrato una certa affidabilità nelle uscite in presa alta.

Da oggi il ballottaggio fra Confente e Martinez entra ufficialmente nel vivo, senza dimenticare anche la presenza di Santurro in organico. Le prossime partite diranno se si troverà una certa stabilità nella scelta del numero 1.

