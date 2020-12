VITERBESE – CATANIA: precedenti, rossazzurri mai vincenti allo stadio “Rocchi”

Due pareggi all’attivo sul campo di Viterbo

Sono sette gli incroci tra Viterbese e Catania giocati nel capoluogo dell’Alto Lazio, meta della trasferta stagionale più lontana per i rossazzurri. Si contano confronti ricorrenti tra le due squadre in Serie C1 e C2 a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Gialloblu vincenti in quattro occasioni (1995, 2001, 2002, 2019), di cui l’ultima lo scorso anno, mentre i rossazzurri sono riusciti a strappare due pareggi rispettivamente nel lontano 1997 e nel 2000.

Il 16 marzo 1997 (Serie C2) la gara terminò sull’1-1 con Tiziano D’Isidoro marcatore etneo, mentre il 27 febbraio 2000 (Serie C1) prevalse il classico risultato “ad occhiali”. Due stagioni addietro fu una doppietta realizzata nel primo tempo dall’attaccante Alessandro Polidori a determinare il 2-0 in favore della Viterbese, laddove in casa rossazzurra maturò nelle ore successive al match l’avvicendamento in panchina tra Sottil e Novellino. Lo scorso anno, invece, i gol nel finale di Salvatore Molinaro e Nicholas Bensaja regalarono i tre punti ai laziali con il medesimo risultato.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Viterbese: 5

Pareggi: 2

Vittorie Catania: 0

Gol Viterbese: 11

Gol Catania: 3

Differenza reti: -8

Serie C2 1995-96 Viterbese 3-1 Catania

Serie C2 1996-97 Viterbese 1-1 Catania

Serie C1 1999-00 Viterbese 0-0 Catania

Serie C1 2000-01 Viterbese 2-1 Catania

Serie C1 2001-02 Viterbese 1-0 Catania

Serie C 2018-19 Viterbese 2-0 Catania

Serie C 2019-20 Viterbese 2-0 Catania

VIDEO: gli ultimi precedenti a Viterbo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***