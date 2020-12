ESCLUSIVA – Biso assicura su Reinhart: “Giocatore molto forte per il Catania”

Nella passata stagione l’ex centrocampista del Catania, Mattia Biso, ha svolto un lavoro proficuo con la Primavera dello Spezia. Quest’anno è ripartito dal Frosinone, seguendo il Direttore Guido Angelozzi ma ricoprendo un ruolo nell’area scouting del club. Avendolo visto all’opera da vicino, abbiamo chiesto a Biso alcune informazioni più precise circa il profilo di Tobías Reinhart, argentino classe 2000 che si allena già da un pò di tempo a Torre del Grifo e verrà tesserato nel mercato di gennaio.

Queste le parole di Biso ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“L’ho allenato allo Spezia. Ragazzo eccezionale, voi avete familiarità con gli argentini (ride, ndr). E’ in gamba, un bravo ragazzo, professionista serio. Ha fatto l’esordio in Prima Squadra lo scorso anno. Peccato che abbia riportato un infortunio nella parte finale di stagione. Sarebbe stato un mese molto utile per testarlo ulteriormente. In Argentina ricopriva il ruolo di esterno alto, può giocare anche da mezzala ma abbiamo deciso d’impostarlo come playmaker. E’ stata la sua prima esperienza in quella zona di campo, essendo molto bravo nel prendere palla dai difensori e avendo un dominio importante della palla”.

“E’ molto forte. Ha esordito in Serie B contro la Virtus Entella giocando bene da titolare, poi ha fatto un altro spezzone con l’Empoli. Purtroppo si è infortunato alla vigilia di una gara. Che peccato, magari lo Spezia avrebbe potuto riscattarlo. Poi il club è stato promosso in Serie A, io ed Angelozzi siamo andati via. E’ un giocatore con forza nelle gambe, possiede qualità di passaggio. Deve giocare e maturare esperienza perchè, purtroppo, come ho già detto si è fatto male in un momento in cui il Mister credeva molto nelle sue capacità. Giocare in C sarà un’importante palestra formativa per lui, profilo estremamente interessante che può fare una buona carriera giostrando in mezzo al campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***