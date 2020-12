MERCATO: Vicente, si valutano proposte per gennaio

Solamente 4 presenze in questa stagione – per un totale di poco più di 120 minuti – e un delizioso assist a beneficio di Claiton, decisivo ai fini del pareggio casalingo con la Paganese. Poi, scelte tecniche e problemi fisici lo hanno costretto a rimanere fermo ai box. Non sembra essere lontano, comunque, il recupero del centrocampista brasiliano Bruno Vicente.

Nel frattempo si avvicina la riapertura del calciomercato ed il giocatore classe 1989, vista anche la trattativa in dirittura d’arrivo per l’acquisto dell’argentino Tobías Elián Reinhart, valuta proposte concrete per un eventualmente trasferimento a gennaio. Molto probabilmente il mese prossimo lascerà Catania, dopo avere sposato il progetto la scorsa stagione rendendosi protagonista nella seconda parte del campionato con Cristiano Lucarelli in panchina.

