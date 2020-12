ESCLUSIVA – Dalla Puglia, Scarasciullo (BisceglieViva): “Bisceglie con carattere, Gatto pronto per una piazza come Catania”

Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com è intervenuta la collega Cristina Scarasciullo della redazione di ‘BisceglieViva.it’, per analizzare le vicende di casa Bisceglie in vista del confronto di campionato con il Catania, valido per la 10/a giornata ed in programma allo stadio “Angelino Nobile”.

Possiamo dire che il peggio è passato in casa Bisceglie?

“Diciamo di sì. Il Bisceglie ha vissuto un periodo abbastanza complicato a causa del Covid. L’inizio di stagione è stato ritardato, squadra fatta in poco tempo, difficoltà a sostenere gli allenamenti. La mazzata del Covid, con un focolaio scoppiato inaspettatamente, ha completato il quadro di una situazione già complessa. Il Bisceglie, tra l’altro, sta giocando le partite casalinghe altrove. Con tante gare ravvicinate da recuperare non è facile gestire le cose da un punto di vista logistico”.

La squadra di Bucaro, comunque, ha fatto abbastanza bene la sua parte finora nonostante i numerosi ostacoli.

“Pur avendo una rosa giovane a disposizione, Bucaro ha messo in campo un Bisceglie che ha dimostrato di possedere carattere e la giusta capacità di reazione. La squadra pecca in termini di esperienza, ma ad esempio contro il Potenza ha conquistato un ottimo punto dopo essere passata in svantaggio al cospetto di una diretta rivale per la salvezza. Nel finale avrebbe anche potuto fare bottino pieno se non avesse fallito il gol del 2-1 in un paio d’occasioni”.

C’è un problema di approccio alle partite?

“Probabilmente sì e credo sia riconducibile proprio al discorso della giovane età complessiva del gruppo, ma ci sono anche elementi di categoria in grado di trascinare i ragazzi. La squadra dimostra di essere presente in campo. Anzi, ad essere sincera non mi aspettavo alcuni risultati. Vedi la vittoria contro il Palermo, ottenuta ribaltando il risultato, ed il pareggio col Monopoli”.

Formazione nerazzurra stellata al completo in vista del confronto col Catania?

“Per grandi linee dovrebbe essere riconfermato l’undici anti-Potenza. Al centro della difesa Vona potrebbe prendere il posto di Altobello, facendo coppia con Priola nel 4-3-3. Sulla destra De Marino verso la conferma, alternativa Pelliccia. A centrocampo agirebbero Cittadino, Cigliano e Maimone mentre in attacco comporrebbero il tridente Mansour e due tra Vitale, Rocco e Sartore”.

Alessandro Gatto fa parte della rosa del Catania, che ricordi ha lasciato a Bisceglie?

“Molto positivi. Non potrebbe essere altrimenti. Ha vissuto una stagione da protagonista, trascinando i compagni. E’ un giocatore veloce che s’inserisce molto bene negli spazi stretti. In Puglia ha siglato anche gol importanti. Adesso ha effettuato questo salto di qualità al Catania. Se ha deciso di farlo, vuol dire che si sente pronto per una piazza più blasonata. Ovvio che è il campo a dare le risposte, ma sulla base di quanto visto a Bisceglie, credo che Gatto abbia le carte in regola per fare bene con la maglia del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***