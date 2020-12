ESCLUSIVA – Fini: “Catania, ben venga assolutamente l’ingresso di Tacopina”

Adesso che l’accordo è stato raggiunto e si attende l’ufficializzazione del passaggio di consegne, riproproniamo l’estratto di un’intervista rilasciata di recente ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com da Michele Fini, con riferimento all’esperienza che l’ex calciatore del Catania ha condiviso ai tempi del Bologna, quando lavorava come vice di Diego Lopez, con Joe Tacopina alla presidenza rossoblu (fu il terzo Presidente straniero nella storia del Bologna, ndr):

“E’ uno che negli ultimi anni ha «puntato» diverse piazze. Dal punto di vista finanziario è un’operazione che potrebbe portare dei frutti al Catania. A Bologna era molto più presente lui che il Presidente attuale, il quale viveva spesso in Canada. Tacopina partecipava molto alla vita della squadra e dello spogliatoio durante le partite. Quando mira ad un obiettivo, se lo mette in testa e fa in modo di realizzarlo con tutto quello che ha da un punto di vista finanziario ma anche emotivo. Ha individuato un potenziale importante nel Catania se ha deciso d’investire alle pendici dell’Etna. Ben venga assolutamente l’ingresso di Tacopina in una piazza così rilevante e speciale. Ovviamente con il cambio societario l’organigramma può cambiare, io mi auguro che due persone come Guerini e Pellegrino non vadano via. Parliamo di gente competente, professionale, attaccata ai colori del Catania che ha tutto l’interesse affinchè la squadra raggiunga grandi obiettivi”.

