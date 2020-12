PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Tacopina-Catania, è ora di pensare in grande. Il pensiero va a tutte le sofferenze passate…”

Joe Tacopina sarà il nuovo Presidente del Calcio Catania. In attesa dell’ufficalità, che arriverà a gennaio una volta messi a posto alcuni dettagli fondamentali, i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, guardano avanti con fiducia pubblicando il seguente post su Facebook:

“È fatta! Il Catania passa nelle mani di Tacopina! Ieri avevamo provato a suggerirlo tramite un criptico post il cinguettio che ieri era giunto nelle nostre orecchie. Oggi lo possiamo dire a voce grossa, il Catania è americano! Si sa anche la data della firma effettiva, ovvero il 9 gennaio 2021. Si è trovato l’accordo su tutto, ennesimo lavoro immane svolto con amore e dedizione dai componenti sigi. La stessa Sigi che da noi avrà gratitudine immensa per aver compiuto un miracolo questa estate e aver fatto sopravvivere lo stesso, fino al passaggio di consegne. Il tutto fatto con amore, dedizione e tanti sacrifici. Non si chiude un percorso, ma bensì si aprono scenari diversificati, sportivi, manageriali e di investimento sul territorio, che fino a qualche mese fa, causa tutte le tribolazioni note, erano inimmaginabili”.

“E il pensiero va a tutte le sofferenze passate, ai cortei, a chi non molla a mai, a chi ha dato un taglio netto col passato, a chi ha accolto i salvatori e chi si prepara ad accogliere i nuovi protagonisti. Insomma questa svolta è in piccola parte anche di noi tifosi scesi in piazza nel dicembre 2019, con quel corteo che diede il là al prodigio della sigi a luglio e al duro lavoro di questi mesi per perfezionare un futuro molto più solido. Si apre un nuovo avvenire, adesso è ora di pensare in grande, di pensare bene al futuro sapendo che è ben più che alla nostra portata. Passo dopo passo, con fermezza. Benvenuto Joe!”.

