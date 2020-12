ESCLUSIVA – Frosinone, Biso: “Sarà un mercato tranquillo. Il Catania ha dei giovani interessanti che seguiamo”

Ieri sono arrivate le rassicurazioni dell’ex rossazzurro Mattia Biso – che ha avuto il piacere di allenarlo nella Primavera dello Spezia – circa la bontà dell’acquisto, ad opera del Catania, del centrocampista argentino Tobías Elián Reinhart. In questa sede, invece, evidenziamo le dichiarazioni rilasciate da Biso, attualmente operativo nello scouting del Frosinone, ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com parlando più in generale di calciomercato:

“Il mercato di gennaio sarà fatto prevalentemente di scambi. Non mi aspetto operazioni incredibili, a parte qualche società che avrà un margine di spesa più ampio. Spero che tutto riprenda in maniera regolare perchè la botta è stata forte. Servono introiti per aiutare i club, altrimenti si tende a faticare. Non sarà un mercato fatto di botti ma abbastanza tranquillo nel complesso. Se ci sono opportunità, in generale, valutiamo”.

“Biondi e altri giocatori del Catania nel mirino del Frosinone? Catania è una piazza impegnativa per cui oltretutto faccio il tifo. Se un giovane riesce a trovare spazio lì matura un’esperienza significativa, vive delle pressioni riscontrabili in poche altre realtà di Serie C. Ci sono dei giovani interessanti che stanno facendo bene e monitoriamo, come tanti altri in giro. Alcuni sono quasi pronti per fare un salto di qualità. Più di uno? Uno sicuro, altri magari devono seguire un percorso di maturazione con tempi diversi. Ci sono dei ragazzi di qualità all’interno della rosa del Catania e li seguiamo”.

