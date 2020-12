TORRE DEL GRIFO: ultima seduta di lavoro pomeridiano della settimana

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo Village, l’ultimo allenamento pomeridiano settimanale. Completata una sessione di lavoro atletico, il gruppo si è dedicato agli approfondimenti tattici predisposti da Mister Giuseppe Raffaele. In chiusura, esercitazioni in fase di finalizzazione. L’allenatore rossazzurro, al rientro dalla squalifica, rilascerà alcune dichiarazioni sabato, prima di partire per il Lazio. Non ancora sciolte le riserve sulle condizioni fisiche di tutti i giocatori in vista di Viterbese-Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***