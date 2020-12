SERIE B – Ultras Lecce: “Auguri Speziale, torna libero un innocente”

“Torna libero un innocente. Auguri Speziale, ultras come noi”. Striscione apparso nei pressi della Curva Nord dello stadio “Via del Mare”, firmato dal gruppo degli Ultrà Lecce. Ma un pò tutte le tifoserie organizzate (italiane e non solo, ndr) continuano a dedicare messaggi e striscioni di sostegno ed esultanza all’indirizzo di Antonino Speziale, tifoso del Catania condannato per l’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti, durate gli scontri avvenuti in occasione del derby Catania-Palermo, e che ha finito di scontare la sua pena.

