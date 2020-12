EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Mercato, Tacopina acquisto più importante per il Catania”

Catanese ed ex calciatore rossazzurro, Francesco Millesi immagina un futuro ambizioso per il Catania con il sempre più vicino ingresso in società di Joe Tacopina.

“Il Catania ha perso qualche punto per ingenuità, avrebbe potuto fare di più – afferma a tuttoc.com – Ora con l’ingresso di Tacopina cambierà in meglio e vedremo delle novità a gennaio: ha in mente cose importanti, anche se l’acquisto più importante è Tacopina stesso. Sul mercato prenderei un giocatore per reparto per provare ad avvicinare le due big, cioè Ternana e Bari”.

VIDEO: gli auguri di Joe Tacopina ai tifosi del Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***