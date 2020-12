SKY trasmetterà anche le due successive partite dei rossazzurri in programma a gennaio 2021 (al prezzo di 4,99 euro ciascuna): Casertana-Catania (18/a giornata) sarà visibile in diretta su Eleven Sports in modalità OTT ed in pay per viev su Sky Sport 255 (fischio d’inizio alle 12:30). Catania-Foggia (19/a giornata), invece, sempre sulla piattaforma Eleven Sports e attraverso il canale Sky Sport 254 (ore 15:00).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***