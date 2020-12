DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Confente: “Qui per conquistarmi spazio. Catania, non fermiamoci più”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Prime due gare di campionato in rossazzurro per l’estremo difensore Alessandro Confente, legittimamente soddisfatto visto che la sua presenza a difesa dei pali è coincisa con due importanti vittorie consecutive per il Catania:

“Sono approdato in Sicilia per conquistarmi spazio nonostante ci fossero due bravissimi professionisti, mi sono fatto trovare pronto – spiega a La Gazzetta dello Sport – Ad Avellino ho vissuto un’esperienza forte. Sono stato chiamato all’improvviso perché Martinez era out. Abbiamo vinto e sono felice. Non fermiamoci più. Quando è arrivata l’offerta del Catania ho accettato subito. Ero sicuro di approdare in un club con grande tradizione”.

