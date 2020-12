STIPENDI: scadenza il 16 dicembre, nessun problema in casa Catania

Entro il 16 dicembre è prevista la scadenza relativa al pagamento degli emolumenti di settembre e ottobre 2020 a tesserati e dipendenti.

Il Catania, da questo punto di vista, non incorrerà in alcun tipo di sanzione rispettando gli impegni senza nessun tipo di problema. Tutto questo mentre prosegue la trattativa per l’acquisizione del club con Joe Tacopina che, rilevando il Catania, immetterebbe importanti risorse economiche per contribuire in maniera decisa al rilancio rossazzurro.

