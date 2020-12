DA MANNEH A BIONDI: valutazioni sui rinnovi dei contratti in scadenza

Nana Welbeck, Kevin Biondi, Kalifa Manneh, Mario Noce, Miguel Ángel Martínez. Contratti in scadenza a giugno e possibilità di perdere i giocatori a costo zero, qualora il Catania non definisca l’intesa per il prolungamento dei rispettivi accordi. Valutazioni in corso della società, in particolare su Biondi che viene seguito da club di categoria superiore e riceverà certamente la proposta per allungare il termini del contratto. Mister Giuseppe Raffaele lo ritiene un prezioso tassello per la squadra, anche se in questa prima parte di campionato ha avuto un rendimento altalenante.

