MANNEH: quinta rete con la maglia del Catania, ritorno al gol dopo un digiuno di due anni

Prima rete stagionale, quinta in assoluto indossando la casacca rossazzurra per Kalifa Manneh. Gol molto importante, decisivo ai fini del pareggio col Catanzaro allo stadio “Angelo Massimino”. L’esterno offensivo gambiano non entrava nel tabellino dei marcatori da due anni esatti: il 23 dicembre 2018 mise a segno una doppietta al cospetto della Cavese (5-0), anche in quell’occasione ai piedi dell’Etna. Prima ancora, Manneh andò in gol rispettivamente contro Rende (1-2) e Cosenza (2-2), sempre nel 2018.

