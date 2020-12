MARCATORI DIVERSI: nel girone C, Catania ottava squadra ad andare a segno con più giocatori

Nel calcio moderno si rivela sempre più importante non dare punti di riferimento e individuare il numero maggiore possibile di soluzioni per sorprendere gli avversari. Riuscire ad andare in gol con più calciatori diversi rappresenta uno degli elementi di forza di una squadra. Vedi la Ternana che, non a caso, nella speciale classifica di riferimento del girone C di Serie C è in vetta con un totale di ben 16 differenti marcatori. Segno che funziona la cooperativa del gol rossoverde. L’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli sta mettendo in pratica un aspetto che ritenne fondamentale anche ai tempi del Catania. Alle spalle degli umbri troviamo Catanzaro, Vibonese e Virtus Francavilla, attualmente ferme a 11 marcatori diversi. Seguono, Bari, Avellino e Monopoli a quota 10. Catania subito dietro con 9 rossazzurri che, finora, hanno trovato la via della rete: Pecorino, Sarao, Manneh, Calapai, Welbeck, Maldonado, Claiton, Silvestri e Tonucci. Etnei davanti al Palermo (8).

